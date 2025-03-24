Зростання на 30%: банки активно видавали іпотеку на початку року — НБУ

Близько 60% іпотечних кредитів беруть у Києві та Київській області

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Банки України в січні видали 475 іпотечних кредитів на загальну суму 867 млн грн, що на 29% перевищує обсяги грудня. Про це повідомляє пресслужба Національного банку із посиланням на дані щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування.

Більшість кредитів за обсягами та за кількістю видано на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка у січні становила 8,3% річних.

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У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у січні видано:

у Києві та Київській області (260 договорів на загальну суму 517,3 млн грн, або 59,7% від загального обсягу),

у Львівській області (23 договори на 45,2 млн грн),

в Івано-Франківській області (22 договори на 33,7 млн грн).

Під час опитування відповідь надав 41 банк із часткою 99% загального валового іпотечного портфеля станом на кінець 2021 року, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.

Джерело: НБУ