Вывод из собственности банка недвижимости на 200 млн грн: ГБР объявило подозрение
Фото пресс-службы ГБР

Госбюро расследований объявило о подозрении бывшей начальнице юридического управления обанкротившегося харьковского банка. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Следствие считает, что она участвовала в незаконном выведении из собственности банка недвижимого имущества на более 200 млн грн.

"Для реализации сделки чиновница привлекла аффилированное к владельцу банка юридическое лицо, на которое переоформили недвижимость. Представителем этой компании выступало другое должностное лицо банка, которое действовало под руководством экс-руководителя юридического управления", – утверждают в ГБР.

Ей объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (растрата имущества в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд арестовал подозреваемую с альтернативой в виде 25 млн грн залога.

  • Правоохранители заблокировали коррупционную схему на поставке продуктов для боевых подразделений Вооруженных Сил Украины в Днепропетровской области.
  • 3 февраля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении генеральному директору предприятия, которое поставляло ГСЧС Винницкой области некачественные защитные костюмы.
