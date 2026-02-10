Вывод из собственности банка недвижимости на 200 млн грн: ГБР объявило подозрение
Госбюро расследований объявило о подозрении бывшей начальнице юридического управления обанкротившегося харьковского банка. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Следствие считает, что она участвовала в незаконном выведении из собственности банка недвижимого имущества на более 200 млн грн.
"Для реализации сделки чиновница привлекла аффилированное к владельцу банка юридическое лицо, на которое переоформили недвижимость. Представителем этой компании выступало другое должностное лицо банка, которое действовало под руководством экс-руководителя юридического управления", – утверждают в ГБР.
Ей объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (растрата имущества в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд арестовал подозреваемую с альтернативой в виде 25 млн грн залога.
