Виведення з власності банку нерухомості на 200 млн грн: ДБР оголосило підозру

Суд арештував підозрювану з альтернативою у 25 млн грн застави

Держбюро розслідувань оголосило про підозру колишній начальниці юридичного управління збанкрутілого харківського банку. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідство вважає, що вона брала участь у незаконному виведенні з власності банку нерухомого майна на понад 200 млн грн.

"Для реалізації оборудки посадовиця залучила афілійовану до власника банку юридичну особу, на яку переоформили нерухомість. Представником цієї компанії виступала інша службова особа банку, яка діяла під керівництвом екскерівниці юридичного управління", – стверджують у ДБР.

Їй оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (розтрата майна в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд арештував підозрювану з альтернативою у вигляді 25 млн грн застави.