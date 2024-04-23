WSJ: США готовят проект жестких санкций против китайских банков за работу с Россией
США готовят проект санкций, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. В Вашингтоне надеются, что это вынудит их прекратить торговую поддержку российского военного комплекса, пишет Wall Street Journal.
Газета со ссылкой на собственные источники пишет, что наказания, прежде всего, предусмотрены за обслуживание экспорта технологий двойного назначения. В США надеются, что еще усложнит трансакции между Россией и Китаем.
Черновик этих санкций везет с собой в Китай государственный секретарь США Энтони Блинкен. 24-26 апреля он будет находиться с визитом в Шанхае и Пекине, где обсудит, в том числе и военную помощь, которую Китай оказывает России.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, Китай и Россия существенно увеличили долю торговли в юанях по сравнению с долларами, чтобы защититься от возможного усиления американских санкций.
- В конце 2023 юань впервые обогнал евро и стал второй валютой в глобальном торговом финансировании.