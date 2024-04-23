WSJ: США готовят проект жестких санкций против китайских банков за работу с Россией

Энтони Блинкен во время поездки в Пекин предупредит Китай о готовности к жестким санкциям за обслуживание платежей российской оборонки

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США готовят проект санкций, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. В Вашингтоне надеются, что это вынудит их прекратить торговую поддержку российского военного комплекса, пишет Wall Street Journal.

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Газета со ссылкой на собственные источники пишет, что наказания, прежде всего, предусмотрены за обслуживание экспорта технологий двойного назначения. В США надеются, что еще усложнит трансакции между Россией и Китаем.

Черновик этих санкций везет с собой в Китай государственный секретарь США Энтони Блинкен. 24-26 апреля он будет находиться с визитом в Шанхае и Пекине, где обсудит, в том числе и военную помощь, которую Китай оказывает России.

На министерской встрече Большой семерки (G7) на прошлой неделе Блинкен сказал, что Китай вносит значительный вклад в поддержку российской оборонной промышленности. Агентство Bloomberg сообщает, что Китай пока не поставляет России оружие напрямую, но Блинкен намерен предупредить, что США и их союзники едины в оценке действий Пекина в войне России против Украины.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, Китай и Россия существенно увеличили долю торговли в юанях по сравнению с долларами, чтобы защититься от возможного усиления американских санкций.