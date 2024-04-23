WSJ: США готують проєкт жорстких санкцій проти китайських банків за роботу з Росією

Ентоні Блінкен під час поїздки в Пекін попередить Китай про готовність до жорстких санкцій за обслуговування платежів російської оборонки

Фото: depositphotos.com

Сполучені Штати Америки готують проєкт санкцій, які можуть відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи. У Вашингтоні сподіваються, що це змусить їх припинити торгову підтримку російського військового комплексу, пише Wall Street Journal.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Газета з посиланням на власні джерела пише, що покарання насамперед передбачені за обслуговування експорту технологій подвійного призначення. У США сподіваються, ще ускладнить трансакції між Росією та Китаєм.

Чернетку цих санкцій везе з собою в Китай державний секретар США Ентоні Блінкен. 24-26 квітня він перебуватиме з візитом у Шанхаї та Пекіні, де обговорить зокрема й військову допомогу, яку Китай надає Росії.

На міністерській зустрічі Великої сімки (G7) минулого тижня Блінкен сказав, що Китай робить значний внесок у підтримку російської оборонної промисловості. Агентство Bloomberg повідомляє, що Китай поки не постачає Росії зброю безпосередньо, але Блінкен має намір попередити, що США та їхні союзники єдині в їхній оцінці дій Пекіна у війні Росії проти України.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році Китай і Росія суттєво збільшили частку торгівлі в юанях порівняно з доларами, щоб захиститися від можливого посилення американських санкцій.