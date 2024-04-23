WSJ: США готують проєкт жорстких санкцій проти китайських банків за роботу з Росією
Сполучені Штати Америки готують проєкт санкцій, які можуть відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи. У Вашингтоні сподіваються, що це змусить їх припинити торгову підтримку російського військового комплексу, пише Wall Street Journal.
Газета з посиланням на власні джерела пише, що покарання насамперед передбачені за обслуговування експорту технологій подвійного призначення. У США сподіваються, ще ускладнить трансакції між Росією та Китаєм.
Чернетку цих санкцій везе з собою в Китай державний секретар США Ентоні Блінкен. 24-26 квітня він перебуватиме з візитом у Шанхаї та Пекіні, де обговорить зокрема й військову допомогу, яку Китай надає Росії.
Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році Китай і Росія суттєво збільшили частку торгівлі в юанях порівняно з доларами, щоб захиститися від можливого посилення американських санкцій.
- Наприкінці 2023 року юань уперше обігнав євро і став другою валютою в глобальному торговому фінансуванні.