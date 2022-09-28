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WSJ узнал о планах США ввести новые санкции против российской платежной системы "Мир"

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 19:33
WSJ узнал о планах США ввести новые санкции против российской платежной системы
Иллюстративное фото: depositphotos

Администрация президента США Джо Байдена готовит новые санкций против России, которые должны коснуться финансового сектора страны-агрессора, в частности платежной системы "Мир". Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По данным источников, под санкции могут попасть связанные с государством российские финансовые учреждения, имеющие решающее значение для экономики страны-агрессора. 

В частности, это касается Российского агентства по страхованию вкладов, которое предназначено для защиты банковских счетов россиян, и российской платежной системы Мир.

По словам официальных лиц, США подозревают, что Москва использует эти учреждения для уклонения от западных санкций в отношении своей банковской системы.

Издание отмечает, что в администрации Байдена также рассматривают опцию включить в санкционный список российские учреждения на финансовых рынках и рынках ценных бумаг: Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) России.

В США также рассматривают возможность отключения большего количества российских банков от глобальной системы SWIFT, а также усиление экспортного контроля в отношении более широкого спектра товаров, необходимых для функционирования экономики.

Читайте также: США пытаются добиться прекращения работы российских карт "Мир" в Турции

Наталія Фреїк
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