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28.03.2019, 20:51

Янукович и Манафорт отмыли миллионы через Swedbank - СМИ

Янукович и Манафорт отмыли миллионы через Swedbank - СМИ

Беглый президент Украины и экс-руководитель избирательной кампании Трампа отмывали деньги через один шведский банк

Беглый президент Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт участвовали в отмывании денег через Swedbank. Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP (Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции).

По информации шведского телеканала SVT, Янукович через литовский филиал Swedbank получил $4,2 млн в качестве вознаграждения за книгу, которую он якобы написал.

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Эти деньги выплатила донецкая издательская компания Новый Мир через сеть офшорных фирм, включая Vega Holding Limited, которая также перечислила более $25 млн другому офшору - Inlord Sales LLP, - фигуранту в деле Пола Манафорта. В феврале 2012 года эта компания перевела на счет Манафорта на Кипре почти миллион долларов. Эти деньги Манафорт впоследствии скрыл от властей США.

Также телеканал выявил, что Vega Holding Limited перечислил $100 000 организации Проект переходных демократий, которая сотрудничала с Манафортом и организовывала встречи Януковича с американскими чиновниками.

Предполагается, что Янукович только в 2011 году через литовский филиал Swedbank вывел не менее $3,6 млн. Помимо этого, через указанный счет в 2007-2013 годах было переведено 170 млн шведских крон ($18,2 млн).

Ранее Swedbank признал, что в его эстонском филиале отмывали деньги.

Напомним, в конце января 2019 года Януковича заочно приговорили в Украине к 13 годам заключения за государственную измену. Адвокат беглого президента подал апелляцию на это решение.

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Теги: отмывание денег, Swedbank
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