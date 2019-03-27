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27.03.2019, 09:18

Swedbank признал, что в его эстонском филиале отмывали деньги

Swedbank признал, что в его эстонском филиале отмывали деньги

Swedbank обнаружил нарушения правил борьбы с отмыванием денег, а гендиректор банка знала о связях с делом Магнитского

Крупнейший шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, провел внутреннее расследование и обнаружил в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем. Об этом сообщает шведский общественный вещатель SVT.

Среди выявленных нарушений - большое число клиентов с сомнительной репутацией, о деловых целях и денежных потоках которых не имелось достаточной информации, банк не уведомлял о подозрительных трансакциях, а нынешний гендиректор Swedbank Биргитте Боннесен еще в 2013 году знала о сомнительных сделках, связанных с делом Магнитского.

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В начале марта основатель и гендиректор фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер подал заявление в полицию Швеции в связи с возможным отмыванием денег из России и других бывших республик СССР через Swedbank. По его словам, разоблачением некоторых коррупционных схем занимался аудитор Сергей Магнитский.

Эстонские филиалы Swedbank и Danske Bank подозревают в сомнительных сделках в период с 2007 по 2015 годы.  Общая сумма трансакций - 3,8 млрд евро.

Напомним, эстонский филиал Danske Bank подозревают в отмывании более $234 млрд. Из этой суммы более $30 млрд связаны с Россией и бывшими странами СССР.

Беглый экс-президент Виктор Янукович вывел через Swedbank не менее $3,6 млн, по данным SVT.

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Теги: отмывание денег, Swedbank
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