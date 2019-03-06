"Грязные" деньги России: в скандале замешаны 10 банков Европы

В скандале с отмыванием "грязных" российских денег в Европе замешаны около десяти крупных банков, пишет Bloomberg.

Большая часть информации об их возможном участии "всплыла" после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP.

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Расследование скандала ведется в странах Балтии, США, Великобритании и Скандинавии.

Среди банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, оказались: крупнейший банк Danske Bank, шведский Swedbank, норвежский Nordea Bank, нидерландский ING Groep, немецкий Deutsche Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, нидерландские ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank, женевский Credit Agricole и подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.

В сентябре Danske Bank признал, что большая часть из $230 миллиардов, которые проходили через его эстонское отделение в период между 2007 и 2015 годами, вероятно, была подозрительного происхождения.

Шведский канал SVT сообщал, что беглый экс-президент Виктор Янукович вывел не менее $3,6 млн из Украины через Swedbank.

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OCCRP - объединение СМИ и репортеров, занимающихся журналистскими расследованиями коррупции и организованной преступности в различных регионах мира, основанное в 2007 году. За расследование "Панамского архива" журналисты объединения были отмечены Пулитцеровской премией.