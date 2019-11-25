Юристы ПриватБанка обращались за помощью к Джулиани - Bloomberg

Юристы ПриватБанка обращались к личному адвокату президента США Дональда Трампа Рудофльфу Джулиани с предложением принять участие в судебном споре с бывшими владельцами банка - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом пишет Bloomberg.

Джулиани сказал агентству, что юристы интересовались, может ли он помочь в их гражданском иске в США. Джулиани встретился с юристами в адвокатской конторе Quinn Emanuel в Нью-Йорке, но в итоге стороны не пришли к согласию.

По данным издания, внимание юристов ПриватБанка, а также Национального банка Украины, привлекли твиты Джулиани об “опасном Коломойском”. Адвокаты регулятора предложили связаться с Джулиани, чтобы узнать, есть ли у него какая-либо информация, касающаяся Коломойского и неправомерных действий, пишет Bloomberg.

С августа Джулиани провел две встречи с адвокатами Quinn Emanuel.

Джулиани сказал, что видел отчет Kroll по ПриватБанку, в котором, по его словам, изложены "проблемные действия нескольких украинских олигархов, включая Коломойского".

"Мы взаимно согласились, что дело фантастическое (fantastic)", - сказал Джулиани.

Источник издания утверждает, что юристы не получили никаких сведений от Джулиани о деяниях Коломойского. Сам Джулиани сказал агентству, что “время было неподходящим”.

Компания Quinn Emanuel отказала агентству в комментарии. ПриватБанк ответил в электронном письме, что “к нему не обращался господин Джулиани и банк не рассматривал возможность его привлечения в качестве какого-либо лица”.