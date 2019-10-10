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300 журналистов. Зеленский проводит пресс-марафон – трансляция

Зеленский допускает проигрыш в судах в спорах с Коломойским

Зеленский допускает проигрыш в судах в спорах с Коломойским
10.10.2019, 14:12

Президент заявил, что нужно было договориться с Коломойским до судов, но его позицию не поддержали

Президент Владимир Зеленский считает, что с бывшим собственником ПриватБанка Игорем Коломойским стоило договориться до судов, потому что государство может их проиграть. Об этом он сказал во время пресс-марафона на столичном гастрономическом рынке Kyiv Food Market 10 октября.

"В суде не все так честно, не все так чисто и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно на берегу, еще до суда, договориться. Но договариваться должен эксперт международный, о котором все знают, что он independent one", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что не получил поддержку своей позиции.

"А как я могу решать вопрос, не общаясь с людьми, с которыми должен решать этот вопрос? Тогда, пожалуйста, - НБУ, Коломойский, суд... Пусть сами занимаются. Но все должны знать: если проиграют эти дела, то и ответственность понесут те, кто к ним привлечен", - сказал президент.

При этом Зеленский считает приемлемым заключение "мирового соглашения", однако без компенсации экс-владельцам из госбюджета.

"Соглашение может быть. Если мы слышим от одного из источников, что есть слабость по тому или другому делу, то нужно разговаривать. Нужно разговаривать. Вы не можете угрожать, но нужно говорить. Чтобы государство не несло убытков… Нужно сесть и сказать: так не будет, денег нет, никто ничего не вернет, давай урегулировать - ты хочешь жить в этой стране. Но мне не дают возможности это сделать", - отметил президент.

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Владимир Зеленский национализация Приватбанка игорь коломойский дело приватбанка
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