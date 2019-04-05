Зеленский о ПриватБанке: Почему он должен вернуться Коломойскому?

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не понимает, почему государственный ПриватБанк должен вернуться в собственность бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом он заявил в комментарии программе Схемы (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

"Да мне все равно, что будет с Игорем Коломойским. Ну, это должны разбираться ... ПриватБанк сейчас - государственное учреждение, почему оно должно возвращаться Коломойскому?" – сказал Зеленский.

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Напомним, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации финучреждения.

Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

В начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит ПриватБанка и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков.

Коломойский пытается отменить национализацию банка и хочет получить компенсацию. В конце февраля 2019-го он подал десятки судебных исков.