UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Fitch подтвердило рейтинг В украинских госбанков. Почему это важная новость для украинцев

Fitch подтвердило рейтинг В украинских госбанков. Почему это важная новость для украинцев

экс-замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
18.08.2021, 16:22

Кредитные рейтинги – важный показатель развития страны. Как влияет финансовое состояние государства на экономику, бизнес, кошелек каждого из нас (укр.

Міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило кредитні рейтинги українських держбанків ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку на рівні "В" із позитивним прогнозом. Це сталося після підвищення прогнозу суверенного рейтингу України, адже всі ці банки є державними і їхня платоспроможність прямо пов'язана із державою.

Перелічені банки становлять більше 60% банківської системи України. Вартість їхніх кредитів для бізнесу та населення прямо залежить від вартості, за якою вони залучають гроші. А рейтинг Fitch прямо впливає на цю вартість.

У результаті, кращий кредитний рейтинг держави дає можливість бізнесу дешевше кредитуватися. А, значить, швидше розвиватися, платити вищі зарплати, створювати більше робочих місць. 

А людям це дає можливість брати дешевші кредити на іпотеку чи споживання – адже зараз ставки за цими кредитами є непідйомно високими.

Саме тому так важливо слідкувати за державними фінансами. Рішення про них ухвалюються на вищому політичному рівні, але впливають на життя кожного з нас.

Коли нам на виборах пропонують проголосувати за популістичні начебто прості рішення – дефолт, збільшення видатків бюджету без розуміння звідки взяти на це кошти – ціною цих рішень в майбутньому стає бідність та безвихідність.

Оригінал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Ощадбанк ПриватБанк Укрэксимбанк кредитный рейтинг fitch ratings укгразбанк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 