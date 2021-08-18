Fitch подтвердило рейтинг В украинских госбанков. Почему это важная новость для украинцев

Міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило кредитні рейтинги українських держбанків ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку на рівні "В" із позитивним прогнозом. Це сталося після підвищення прогнозу суверенного рейтингу України, адже всі ці банки є державними і їхня платоспроможність прямо пов'язана із державою.

Перелічені банки становлять більше 60% банківської системи України. Вартість їхніх кредитів для бізнесу та населення прямо залежить від вартості, за якою вони залучають гроші. А рейтинг Fitch прямо впливає на цю вартість.

У результаті, кращий кредитний рейтинг держави дає можливість бізнесу дешевше кредитуватися. А, значить, швидше розвиватися, платити вищі зарплати, створювати більше робочих місць.

А людям це дає можливість брати дешевші кредити на іпотеку чи споживання – адже зараз ставки за цими кредитами є непідйомно високими.

Саме тому так важливо слідкувати за державними фінансами. Рішення про них ухвалюються на вищому політичному рівні, але впливають на життя кожного з нас.

Коли нам на виборах пропонують проголосувати за популістичні начебто прості рішення – дефолт, збільшення видатків бюджету без розуміння звідки взяти на це кошти – ціною цих рішень в майбутньому стає бідність та безвихідність.

Оригінал

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