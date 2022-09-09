Как ФГВФЛ создает рынок NPL военного времени и продает имущество российских банков

После начала вооруженной агрессии России против Украины Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приостановил продажу ликвидируемых активов банков. Кроме очевидной причины – начала активных боевых действий и обстрелов РФ мирных городов Украины – была и производная. Государство, охраняя права граждан, ограничило доступ к государственным реестрам. Поэтому завершить любое соглашение, сменить владельца, любую перерегистрацию – было физически невозможно.

Это время дало возможность адаптировать политику продаж Фонда к реалиям войны. К моменту восстановления доступа к Госреестрам мы уже поняли "что?" и "как?" будем продавать.

С начала августа 2022-го Фонд гарантирования вкладов начал активно выставлять на продажу активы ликвидируемых банков. В первую очередь – двух российских банков – МР Банка (бывший Сбербанк) и Проминвестбанка, решение о ликвидации которых НБУ принял уже на второй день полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Продажа активов для Фонда гарантирования – одна из ключевых задач. Ведь именно средства, полученные от реализации активов банков, являются основным источником расчетов с кредиторами этих банков. К тому же на все это – формирование ликвидационной массы, продажу активов и расчет с кредиторами – Фонд имеет всего три года.

История мировой экономики не имеет подобного опыта, а потому и статистики влияния военных действий и их продолжительности на уровень конверсии банковских активов в ходе электронных аукционов. Поэтому стратегия, которую выбрал Фонд – работать, выполнять свои ключевые функции, а значит – продавать и рассчитываться с ликвидируемыми кредиторами банков.

При всем возможном скепсисе – рынок довольно живо отреагировал на наше предложение. Сейчас ФГВФЛ активно выставляет на онлайн аукционы в системе Prozorro.Продажи имущество и объекты недвижимости банков. И первые торги показали – рынок есть и инвесторы готовы покупать.

В частности, в начале августа уже на первых торгах было реализовано имущество ПАО "Проминвестбанк" с иногда рекордными показателями – до 48 участников аукциона и до 400% роста цены во время торгов. Речь идет об автомобилях, офисах и квартирах в разных регионах страны. К примеру, цена одного из выставленных на аукцион автомобилей в ходе торгов выросла почти втрое – со стартовых 224 000 грн до 610 000 грн, а недвижимый объект в Ужгороде был продан за 24,5 млн грн, что составляет 396% от его балансовой стоимости.

Конечно, физическое имущество, которое находится на балансе ликвидируемых банков, — всегда достаточно быстро находило новых собственников. И уровень конверсии (соотношение цены продаж к стартовой) по результатам аукционов превышал 100%. Это устоявшаяся практика.

Новое то, что несмотря на военную агрессию, спрос на активы есть, и ликвидный актив всегда найдет адекватную цену. Тем более, что подход к самим аукционам Фонд не изменил: все продажи проходят онлайн, в режиме реального времени, при максимальном раскрытии информации об активах.

Что будет с активностью покупателей на более специфический товар – права требования по кредитам – покажет время. ФГВФЛ уже выставил на продажу права требования по кредитам, в обеспечение по которым передано оборудование для изготовления безалкогольных напитков в Киеве, или же обеспеченные комплексом по переработке молока в Киевской области. Как и в довоенное время – стартуем с потенциально высокой стоимости – общей задолженности по договорам.

Стратегия продажи Фонда не предусматривает резкое обесценивание лотов по причине неуспеваемости предыдущих торгов. Наша задача – получить максимум финансовых поступлений от продажи активов.

Фонд создал рынок проблемных активов в Украине в мирное время и сейчас создает рынок NPL военного времени. Первые аукционы показали: интерес со стороны инвесторов есть, рынок есть и самое главное – нам есть, что ему предложить.

Призываю всех потенциальных инвесторов следить за сообщениями от Фонда и участвовать в наших аукционах.

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