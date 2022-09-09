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Как ФГВФЛ создает рынок NPL военного времени и продает имущество российских банков

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Как ФГВФЛ создает рынок NPL военного времени и продает имущество российских банков

директор департамента консолидированной продажи активов ФГВФЛ
09.09.2022, 13:34

Продавать активы ликвидированных банков во время войны – сложно. Особенно права требования по кредитам. Но для украинцев нет ничего невозможного

После начала вооруженной агрессии России против Украины Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приостановил продажу ликвидируемых активов банков. Кроме очевидной причины – начала активных боевых действий и обстрелов РФ мирных городов Украины – была и производная. Государство, охраняя права граждан, ограничило доступ к государственным реестрам. Поэтому завершить любое соглашение, сменить владельца, любую перерегистрацию – было физически невозможно.

Это время дало возможность адаптировать политику продаж Фонда к реалиям войны. К моменту восстановления доступа к Госреестрам мы уже поняли "что?" и "как?" будем продавать.

С начала августа 2022-го Фонд гарантирования вкладов начал активно выставлять на продажу активы ликвидируемых банков. В первую очередь – двух российских банков – МР Банка (бывший Сбербанк) и Проминвестбанка, решение о ликвидации которых НБУ принял уже на второй день полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Продажа активов для Фонда гарантирования – одна из ключевых задач. Ведь именно средства, полученные от реализации активов банков, являются основным источником расчетов с кредиторами этих банков. К тому же на все это – формирование ликвидационной массы, продажу активов и расчет с кредиторами – Фонд имеет всего три года.

История мировой экономики не имеет подобного опыта, а потому и статистики влияния военных действий и их продолжительности на уровень конверсии банковских активов в ходе электронных аукционов. Поэтому стратегия, которую выбрал Фонд – работать, выполнять свои ключевые функции, а значит – продавать и рассчитываться с ликвидируемыми кредиторами банков.

При всем возможном скепсисе – рынок довольно живо отреагировал на наше предложение. Сейчас ФГВФЛ активно выставляет на онлайн аукционы в системе Prozorro.Продажи имущество и объекты недвижимости банков. И первые торги показали – рынок есть и инвесторы готовы покупать.

В частности, в начале августа уже на первых торгах было реализовано имущество ПАО "Проминвестбанк" с иногда рекордными показателями – до 48 участников аукциона и до 400% роста цены во время торгов. Речь идет об автомобилях, офисах и квартирах в разных регионах страны. К примеру, цена одного из выставленных на аукцион автомобилей в ходе торгов выросла почти втрое – со стартовых 224 000 грн до 610 000 грн, а недвижимый объект в Ужгороде был продан за 24,5 млн грн, что составляет 396% от его балансовой стоимости.

Конечно, физическое имущество, которое находится на балансе ликвидируемых банков, — всегда достаточно быстро находило новых собственников. И уровень конверсии (соотношение цены продаж к стартовой) по результатам аукционов превышал 100%. Это устоявшаяся практика.

Новое то, что несмотря на военную агрессию, спрос на активы есть, и ликвидный актив всегда найдет адекватную цену. Тем более, что подход к самим аукционам Фонд не изменил: все продажи проходят онлайн, в режиме реального времени, при максимальном раскрытии информации об активах.

Что будет с активностью покупателей на более специфический товар – права требования по кредитам – покажет время. ФГВФЛ уже выставил на продажу права требования по кредитам, в обеспечение по которым передано оборудование для изготовления безалкогольных напитков в Киеве, или же обеспеченные комплексом по переработке молока в Киевской области. Как и в довоенное время – стартуем с потенциально высокой стоимости – общей задолженности по договорам.

Стратегия продажи Фонда не предусматривает резкое обесценивание лотов по причине неуспеваемости предыдущих торгов. Наша задача – получить максимум финансовых поступлений от продажи активов.

Фонд создал рынок проблемных активов в Украине в мирное время и сейчас создает рынок NPL военного времени. Первые аукционы показали: интерес со стороны инвесторов есть, рынок есть и самое главное – нам есть, что ему предложить.

Призываю всех потенциальных инвесторов следить за сообщениями от Фонда и участвовать в наших аукционах.

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