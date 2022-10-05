От НБУ сейчас зависит очень многое. Надеюсь, новый глава продолжит политику Шевченко

Кирилл Шевченко уходит с должности главы Национального банка Украины, где работал с июля 2020 года. Вчера, 4 октября, он сообщил, что обратился к президенту Украины с просьбой принять его отставку. Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос увольнения Шевченко уже на этой неделе.

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Очень жаль, что Шевченко уходит с должности главы НБУ, тем более в такое сложное для Украины время. Любые изменения сейчас будут тяжелее, чем когда-либо, поэтому надеюсь, что новый глава продолжит политику НБУ по ответственному монетарному финансированию бюджета.

Справка. Возможным преемником Кирилла Шевченко на должность главы регулятора называют Андрея Пышного – экс-руководителя и действующего советника председателя правления государственного Ощадбанка, члена международной группы по санкциям против России "Ермака-Макфолла". С руководителем Офиса президента – Андреем Ермаком – Андрей Пышный знаком давно, в 2011 году они основали ОО "Відчуй", которая занимается людьми с недостатками слуха.

Кто бы ни пришел на должность главы НБУ, он получит сильный институт в очень тяжелое время, и в принятии решений придется часто выбирать между плохим и худшим вариантом. Валютная политика станет одним из ключевых проблемных моментов.

Как любой другой гражданин Украины, могу пожелать преемнику/преемнице мудрости, взвешенности и стойкости. От НБУ сейчас зависит очень и очень многое.

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Сейчас финансовая помощь западных партнеров Украины – единственное, что позволяет стране держаться на плаву. Они покрывают огромную часть расходов государственного бюджета. Какие-либо спекуляции здесь Украине настолько невыгодны, что сложно даже представить осознанное решение по уменьшению независимости НБУ или раздуванию персональных конфликтов. Помощь запада финансово столь же жизненно необходима Украине как оружие. Это вопрос физического выживания страны. Не думаю, что есть хоть кто-то в правительстве, Верховной Раде или Офисе президента, кто этого не понимает.

НБУ проделал фантастическую работу. Банковская система, работающая во время полномасштабной войны в стране, – это большое достижение. Стабилизация валютного рынка, отсутствие проблем банковской системы с ликвидностью, большая доля уверенности западных доноров в Украине как партнере – это заслуга НБУ и его руководителя.

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