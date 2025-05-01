Заменой принятому в сентябре 2021 года украинским парламентом так и не вступившему в силу закону "О виртуальных активах" может стать новый законопроект по урегулированию оборота виртуальных активов в Украине. Его Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал и рекомендовал к рассмотрению парламента в первом чтении 24 апреля.

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Ориентированность на МiСА

В комментарии LIGA.net глава Нацкомиссии по регулированию ценных бумаг и фондового рынка (НКЦБФР) Руслан Магомедов отметил, что новый законопроект был разработан на базе давних наработок Комиссии.

"Но в том виде, как он был представлен на Комитете, после доработки выглядит так, что еще есть что менять. И очень многое. Самое главное здесь то, что есть еще много несоответствий МiСА (Markets in Crypto assets, документ, предусматривающий регулирование виртуальных активов в ЕС. – Ред.). То есть он не будет отвечать тем требованиям по евроинтеграции, которые предъявляются к законодательству в этой сфере", – говорит Магомедов.