Заміною ухваленому у вересні 2021 року українським парламентом закону "Про віртуальні активи", який так і не набрав чинності, може стати новий законопроєкт щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні. Його Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав та рекомендував до розгляду парламенту у першому читанні 24 квітня.

Орієнтованість на МіСА

У коментарі LIGA.net голова Нацкомісії з регулювання цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов зазначив, що новий законопроєкт був розроблений на базі давніх напрацювань Комісії.

"Але у тому вигляді, як він був представлений на Комітеті, після доопрацювання, виглядає так, що ще є що змінювати. І дуже багато. Найголовніше тут те, що є ще багато невідповідностей МіСА (Markets in Crypto assets, документ, який передбачає регулювання віртуальних активів у ЄС. – Ред.). Тобто він не буде відповідати тим вимогам щодо євроінтеграції, які пред’являються до законодавства в цій сфері", – говорить Магомедов.