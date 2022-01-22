Bitcoin и Ethereum продолжают терять в цене

За минувшие сутки главная криптовалюта мира Bitcoin просела почти на 8% Как следует из данных криптобиржи CoinDesk, к 10:57 по Киеву стоимость биткоина составляла $35 600.

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В итоге капитализация главной криптовалюты мира опустилась ниже $700 млрд.

Вместе с Bitcoin падают и другие криптовалюты, причем некоторые падают они даже сильнее. Например, курс Ethereum за сутки обвалился на 12,5%, Solana подешевела на 15%, Terra – почти на 21,5%. Меньше теряют Dogecoin (около 7%), XRP (около 9%), Cardano (10,5%).

За сутки рынок просел почти на 9%, общая капитализация всех криптовалют составляет $1,66 трлн.

Снижение рынка криптовалют могло начаться после снижения индекса S&P 500, который по результатам торговой сессии 20 января опустился на 1%, а 21 января продолжил снижение на 2%.

В ночь на 4 декабря 2021 года произошло падение рынка криптовалюты на 22%. В ходе сессии биткоин упал до $41 967,5.

Наталия Софиенко

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