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Bitcoin установил новый рекорд: сколько сейчас стоит самая популярная криптовалюта

09.02.2021, 08:25
Bitcoin установил новый рекорд: сколько сейчас стоит самая популярная криптовалюта - Фото
Биткоин (Фото: pixabay.com)

Цена самой популярной криптовалюты – Bitcoin – обновила исторический максимум, превысив $47 000. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

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Своего пика стоимость одной монеты достигла в ночь с понедельника на вторник, 9 февраля, и составила 47 143 доллара.

При этом в целом за последние сутки криптовалюта подорожала более чем на 22%.

По состоянию на 08:25 по Киеву 9 февраля стоимость биткойна составляла $47 053.

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Наталия Софиенко
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Bitcoin биткойн биткоин криптовалюта
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