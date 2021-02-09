Bitcoin установил новый рекорд: сколько сейчас стоит самая популярная криптовалюта
09.02.2021, 08:25
Биткоин (Фото: pixabay.com)
Цена самой популярной криптовалюты – Bitcoin – обновила исторический максимум, превысив $47 000. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.
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Своего пика стоимость одной монеты достигла в ночь с понедельника на вторник, 9 февраля, и составила 47 143 доллара.
При этом в целом за последние сутки криптовалюта подорожала более чем на 22%.
По состоянию на 08:25 по Киеву 9 февраля стоимость биткойна составляла $47 053.
- 29 января биткойн подорожал на $5000 благодаря Илону Маску.
- 1 февраля Маск снова спровоцировал рост себестоимости Bitcoin. Он выразил свою поддержку криптовалюте в чате Clubhouse, который привлек тысячи слушателей.
- 8 февраля стало известно, что автопроизводитель Tesla вложил $1,5 млрд в биткоины. После обнародования этой информации, цена биткоина выросла на 13%, превысив $44 700.
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