Биткоин начал постепенно заменять доллар – Morgan Stanley

Доллар теряет свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и биткоин уже начал постепенно заменять его в качестве инструмента платежа и сбережения. Об этом заявил стратег американского финансового конгломерата Morgan Stanley Ручир Шарма, в колонке на Finance Times, передает РБК.

Он считает, что в будущем этот процесс ускорится.

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"Доминирование доллара, скорее всего, окончится, когда мир начнет терять уверенность в том, что США могут продолжать платить по своим обязательствам. Это становилось предпосылкой к падению резервных мировых валют в прошлом", – пишет Шарма.

Аналитик считает, что спрос на биткоин вырос в кризис из-за падения доверия общества к национальным валютам. Они обесцениваются из-за политики государств по печати денег. Стратег добавил, что даже после окончания пандемии страны вряд ли перестанут проводить дополнительный выпуск валюты.

Кроме того, биткоин стали использовать небольшие компании в рамках международной торговли, продолжил Шарма. Это преимущественно касается таких стран, как Нигерия, где есть трудности с оборотом долларов, и как Аргентина, где курс национальной валюты крайне нестабилен.

Еще одним фактором Шарма назвал постепенное снижение скепсиса по отношению в криптовалюте. Он предположил, что спрос на криптовалюты будет продолжать увеличиваться также со стороны технически-подкованных людей, и эта тенденция будет усиливаться по мере введения регулирования цифровых активов правительствами.

Стремительный рост цены биткоина все еще может оказаться пузырем, предупреждает аналитик. Но даже если он лопнет, удорожание криптовалют должно восприниматься странами, печатающими валюту, как сигнал. Национальные валюты, особенно доллар, не всегда будут единственным заслуживающим доверие средством обмена или платежа, резюмировал Шарм.

JPMorgan Chase – американский финансовый холдинг, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США. Штаб-квартира банка находится в Нью-Йорке, на Манхэттене. Входит в "большую четверку" банков США, наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.

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Наталия Софиенко

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