Биткоин по $300 000 уже в 2021 году. На чем основан прогноз от Citibank

Цена биткоина может вырасти до $318 000 к декабрю 2021 года. Такой прогноз дал управляющий директор американского Citibank Том Фицпатрик в отчете для институциональных клиентов, пишет CoinDesk.

Прогноз основан на техническом анализе предыдущих максимумов и минимумов цены биткоина.

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Управляющий директор Citibank сравнил движение цены криптовалюты в 2010-2011 годах с рынком золота 1970 года. Драгоценный метал стабильно рос в цене после отмены в 1971 году привязки курса доллара к золоту.

Инфляция доллара последних лет позволяет сравнивать биткоин с золотом, уверен Фицпатрик. Резкий рост стоимости криптовалюты – это следствие финансового кризиса 2008 года, после которого, в 2011-2013 годах, стоимость биткоина выросла в 555 раз.

Сегодня меры поддержки экономики на фоне пандемии COVID-19 формируют условия, схожие с 1970-ми, уверен управляющий директор Citibank.

26 октября 2020 года аналитики американского инвестбанка JPMorgan заявили, что у биткоина есть значительный потенциал для роста, поскольку он лучше конкурирует с золотом в качестве альтернативной валюты. В будущем стоимость биткоина может вырасти до $39 000.

12 ноября Стоимость криптовалюты Bitcoin впервые с января 2018 года превысил $16 000.

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Роман Брыль

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