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Биткоин отыграл резкое падение на выходных: курс преодолел отметку в $50 000

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 14:43
Биткоин отыграл резкое падение на выходных: курс преодолел отметку в $50 000 - Фото
Биткоин (Фото: depositphotos.com)

Биткоин снова поднялся выше отметки $50 000 после внезапного падения в субботу, пишет Bloomberg Quint.

Как следует из данных криптобиржи CoinDesk, к 14:35 по Киеву стоимость биткоина составляла $50 993.

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По мнению Мэтта Малея, главного рыночного стратега Miller Tabak + Co, "по крайней мере часть сильного роста криптовалют после пандемических минимумов 2020 года была вызвана чрезмерным вливанием ликвидности, и то, что они сильно пострадали после объявления ФРС о своих намерениях сокращать ликвидность в более решительной манере, следует рассматривать как предупреждающий сигнал и для других классов активов".

"В мире, где центральные банки изо всех сил пытаются справиться с инфляцией, некоторые секторы, связанные с интернетом, продолжают расти: это метавселенная, NFT", – отметил Стефан Уэллетт, исполнительный директор и соучредитель криптоплатформы FRNT Financial Inc.

  • 10 ноября цена биткоина обновила исторический максимум — электронная валюта подорожала более чем на $3 тыс. до $69 тыс. Курс актива начал резко увеличиваться после того, как Минтруд США заявил, что в октябре потребительские цены в стране выросли в годовом выражении на 6,2%. Это максимальное значение с ноября 1990 года, когда инфляция составила 6,3%.
  • 14 ноября было выпущено первое за четыре года обновление биткоина под названием Taproot.
  • В субботу, 4 декабря, BTC упал на 22%. В цене упали и другие криптовалюты. Они подешевели на фоне усиления настроений против риска, которое также вызвало распродажу во многих областях фондового рынка США. Причиной тому стал резкий рост инфляции.

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Наталия Софиенко
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