Черногория выдаст Южной Корее "криптокороля" До Квона

До Квон (Фото: EPA / Boris Pejovic)

Верховный суд Черногории решил, что основателя компании Terraform Labs До Квона нужно экстрадировать в Южную Корею, пишет местное издание Vijesti. Его выдачи также требовали Соединенные Штаты Америки.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

До Квона вместе с бывшим финансовым директором Terraform Labs задержали в Черногории в марте 2023 года, когда они попытались вылететь из аэропорта Подгорицы в Дубай под фальшивыми костариканскими паспортами.

Terraform Labs была эмитентом алгоритмического стейблкоина TerraUSD и токена LUNA, которые обесценились в мае 2022 года и обрушили весь крипторынок. В частности, ситуация привела к закрытию хеджфонда Three Arrows Capital и ударила по криптобанкам Voyager Digital Ltd. и Celsius Network Ltd.

Инвесторы стейблкоина TerraUSD и связанной с ним криптовалюты Luna потеряли около $40 млрд.

В 2023 году Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Terraform Labs и ее основателя До Квона в организации многомиллиардной схемы мошенничества. E SEC считают, что До Квон и Terraform Labs вводили инвесторов в заблуждение, искажая информацию о рискованности инвестиций в TerraUSD и Luna.

Читайте также: Конфликт и крах криптогигантов: как одно личное оскорбление могло обрушить рынок криптовалют