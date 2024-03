Чорногорія видасть Південній Кореї "криптокороля" До Квона

До Квон (Фото: EPA / Boris Pejovic)

Верховний суд Чорногорії вирішив, що засновника компанії Terraform Labs До Квона потрібно екстрадувати до Південної Кореї, пише місцеве видання Vijesti. Його екстрадиції вимагали також Сполучені Штати Америки.

До Квона разом із колишнім фінансовим директором Terraform Labs затримали в Чорногорії у березні 2023 року, коли вони спробували вилетіти з аеропорту Подґоріци в Дубай під фальшивими костариканськими паспортами.

Terraform Labs була емітентом алгоритмічного стейблкоїна TerraUSD і токена LUNA, які знецінились у травні 2022 року. Це призвело до обвалу всього крипторинку. Зокрема, ситуація призвела до закриття хеджфонду Three Arrows Capital і вдарила по криптобанках Voyager Digital Ltd. і Celsius Network Ltd.

Інвестори стейблкоїн TerraUSD та пов'язаної з ним криптовалюти Luna втратили близько $40 млрд.

У 2023 році Комісія США з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила Terraform Labs та її засновника До Квона в організації багатомільярдної схеми шахрайства. E SEC вважають, що До Квон і Terraform Labs вводили інвесторів в оману, спотворюючи інформацію про ризикованість інвестицій у TerraUSD та Luna.

