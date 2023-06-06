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Coinbase вслед за Binance получила иск от США: нарушила закон 1934 года

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06.06.2023, 16:27
Coinbase вслед за Binance получила иск от США: нарушила закон 1934 года - Фото
Фото: depositphotos.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала судебный иск против криптовалютной биржи Coinbase. На сайте SEC сообщается, что Coinbase предоставляет традиционные услуги биржи, брокера и клирингового агентства, но не зарегистрировала ни одну из этих функций в комиссии, как того требует закон.

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Таким образом, Coinbase позволяла своим клиентам торговать многочисленными криптотокенами, которые на самом деле были незарегистрированными ценными бумагами, уклоняясь от государственного регулирования.

"Нельзя просто игнорировать правила, потому что они вам не нравятся или потому, что вы предпочитаете других: последствия для инвестиционного сообщества слишком серьезны", – заявил директор юридического отдела SEC Гурбир Грюал.

В исковой жалобе, рассматриваемой судом в Нью-Йорке, утверждается, что Coinbase и ее материнская компания Coinbase Global Inc нарушили, в частности, положения закона о торговле ценными бумагами от 1934 года.

Информация о юридических претензиях SEC к Coinbase появилась еще в марте. Тогда главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал заявил, что компания готова к судебным разбирательствам с SEC, чтобы доказать "несправедливость позиции" регулятора по цифровым активам.

  • Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США еще в 2021 году говорил, что хочет усилить регулирование криптовалют.
  • В начале 2023 года три регулятора – ФРС, Управление валютного контроля и Федеральная корпорация по страхованию вкладов – выпустили совместное заявление, в котором предупредили американские банки о необходимости более осторожно вести себя на крипторынке.
  • 5 июня иск от SEC получила самая крупная криптобиржа в мире Binance и ее основатель Чанпен Чжао.
Андрей Водяный
SECCoinbaseкриптовалютыСША
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