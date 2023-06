Coinbase вслед за Binance получила иск от США: нарушила закон 1934 года

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала судебный иск против криптовалютной биржи Coinbase. На сайте SEC сообщается, что Coinbase предоставляет традиционные услуги биржи, брокера и клирингового агентства, но не зарегистрировала ни одну из этих функций в комиссии, как того требует закон.

Таким образом, Coinbase позволяла своим клиентам торговать многочисленными криптотокенами, которые на самом деле были незарегистрированными ценными бумагами, уклоняясь от государственного регулирования.

Today we charged Coinbase, Inc. with operating its crypto asset trading platform as an unregistered national securities exchange, broker, and clearing agency and for failing to register the offer and sale of its crypto asset staking-as-a-service program.https://t.co/XPG2gDkxtV pic.twitter.com/hCdVMw8B2v