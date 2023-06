Coinbase слідом за Binance отримала позов від США: порушила закон 1934 року

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала судовий позов проти криптовалютної біржі Coinbase. На сайті SEC повідомляється, що Coinbase надає традиційні послуги біржі, брокера та клірингового агентства, але не зареєструвала жодну з цих функцій в комісії, як того вимагає закон.

Таким чином Coinbase дозволяла своїм клієнтам торгувати численними криптотокенами, які насправді були незареєстрованими цінними паперами, ухиляючись від державного регулювання.

Today we charged Coinbase, Inc. with operating its crypto asset trading platform as an unregistered national securities exchange, broker, and clearing agency and for failing to register the offer and sale of its crypto asset staking-as-a-service program.https://t.co/XPG2gDkxtV pic.twitter.com/hCdVMw8B2v