Coinbase слідом за Binance отримала позов від США: порушила закон 1934 року

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала судовий позов проти криптовалютної біржі Coinbase. На сайті SEC повідомляється, що Coinbase надає традиційні послуги біржі, брокера та клірингового агентства, але не зареєструвала жодну з цих функцій в комісії, як того вимагає закон.

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Таким чином Coinbase дозволяла своїм клієнтам торгувати численними криптотокенами, які насправді були незареєстрованими цінними паперами, ухиляючись від державного регулювання.

Today we charged Coinbase, Inc. with operating its crypto asset trading platform as an unregistered national securities exchange, broker, and clearing agency and for failing to register the offer and sale of its crypto asset staking-as-a-service program.https://t.co/XPG2gDkxtV pic.twitter.com/hCdVMw8B2v — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) June 6, 2023

"Не можна просто ігнорувати правила, тому що вони вам не подобаються або тому, що ви віддаєте перевагу іншим: наслідки для інвестиційної спільноти занадто серйозні", – заявив директор юридичного відділу SEC Гурбір Грюал.

У позовній скарзі, яку розглядатиме суд в Нью-Йорку, стверджується, що Coinbase та її материнська компанія Coinbase Global Inc порушили, зокрема, положення закону про торгівлю цінними паперами від 1934 року.

Інформація про юридичні претензії SEC до Coinbase з'явилася ще у березні. Тоді головний юрисконсульт Coinbase Пол Ґревал заявив, що компанія готова до судового процесу з SEC, щоб довести "несправедливість позиції" регулятора щодо цифрових активів.