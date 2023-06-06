RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Coinbase слідом за Binance отримала позов від США: порушила закон 1934 року

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 16:27
Coinbase слідом за Binance отримала позов від США: порушила закон 1934 року - Фото
Фото: depositphotos.com

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала судовий позов проти криптовалютної біржі Coinbase. На сайті SEC повідомляється, що Coinbase надає традиційні послуги біржі, брокера та клірингового агентства, але не зареєструвала жодну з цих функцій в комісії, як того вимагає закон.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Таким чином Coinbase дозволяла своїм клієнтам торгувати численними криптотокенами, які насправді були незареєстрованими цінними паперами, ухиляючись від державного регулювання.

"Не можна просто ігнорувати правила, тому що вони вам не подобаються або тому, що ви віддаєте перевагу іншим: наслідки для інвестиційної спільноти занадто серйозні", – заявив директор юридичного відділу SEC Гурбір Грюал.

У позовній скарзі, яку розглядатиме суд в Нью-Йорку, стверджується, що Coinbase та її материнська компанія Coinbase Global Inc порушили, зокрема, положення закону про торгівлю цінними паперами від 1934 року.

Інформація про юридичні претензії SEC до Coinbase з'явилася ще у березні. Тоді головний юрисконсульт Coinbase Пол Ґревал заявив, що компанія готова до судового процесу з SEC, щоб довести "несправедливість позиції" регулятора щодо цифрових активів.

  • Голова Комісії з цінних паперів і бірж США ще у 2021 році казав, що хоче посилити регулювання криптовалют.
  • На початку 2023 року три регулятори — ФРС, Управління валютного контролю та Федеральна корпорація зі страхування вкладів — випустили спільну заяву, в якій попередили американські банки про необхідність обережніше поводитися на крипторинку.
  • 5 червня позов від SEC отримала найбільша криптобіржа у світі Binance та її засновник Чанпен Чжао.
Андрій Водяний
сшакриптовалютиCoinbasesec
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 