"Разворот тренда уже случился". Чего ждут эксперты от курса биткоина

Снижение цены Bitcoin может быть только началом нисходящего тренда, в рамках которого цена может упасть до $15 000 и ниже, поэтому покупать биткоин рано, считает CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко, передает РБК.

"Сейчас не стоит покупать BTC. Думаю, что коррекция будет минимум до $15 000. Если будет возможность купить по $12 000, то нужно это сделать. Разворот тренда уже случился, потому что продавцы начинают побеждать покупателей", – объяснил Кравченко.

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Но СЕО cryptorg.exchange Андрей Подолян уверен, что шансы на возвращение биткоина к росту сохраняются. Колебания цены остаются в рамках бокового движения, не нисходящего, объяснил эксперт. По его словам, важно, чтобы курс монеты не опустился ниже $17 000.

Позитивный и негативный сценарий поведения биткоина сейчас одинаково вероятны, считает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

"Если курс BTC в конце недели окажется вблизи текущих отметок или ниже, в районе $17-18 000, то можно говорить о дальнейшей более значительной коррекции к отметкам $15 000 или ниже — к $13 000", — допустил Мазур.

По его словам, возобновление бычьего тренда возможно только при возврате котировок BTС в район $19 800 – $20 000. При этом критически важно, чтобы биткоин смог удержать эти уровни на недельном закрытии, подчеркнул Мазур. Тогда биткоин может подорожать до $23 000 – $25 000.

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Наталия Софиенко

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