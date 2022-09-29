ЕС намерен запретить россиянам пользоваться европейскими криптокошельками

В восьмой пакет санкций Евросоюза против России включены новые ограничения на крипто-инвестиции россиян в Европе. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на информированные источники.

В частности, предполагается ввести запрет на открытие новых криптокошельков на европейских платформах.

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В пятом пакете санкций ЕС уже вводил ограничения на российские криптовалютные активы: размер кошельков российских инвесторов в Европе был ограничен до $10 000.

Новые криптовалютные ограничения соответствуют заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о включении в восьмой пакет мер по предотвращению обхода уже наложенных санкций.

Полная информация о восьмом пакете санкций пока официально не опубликована, так как перечень санкций должны еще согласовать страны-члены ЕС, напоминают в CoinDesk.

22 сентября в Украине выпустили карту для расчетов криптовалютой.

22 сентября криптобиржа Binance разрешила украинцам проходить верификацию через приложение "Дия".

28 сентября Еврокомиссия представила восьмой пакет санкций против России.

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Роман Бриль

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