UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕС намерен запретить россиянам пользоваться европейскими криптокошельками

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 12:29
ЕС намерен запретить россиянам пользоваться европейскими криптокошельками - Фото
Фото: depositphotos.com

В восьмой пакет санкций Евросоюза против России включены новые ограничения на крипто-инвестиции россиян в Европе. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на информированные источники. 

В частности, предполагается ввести запрет на открытие новых криптокошельков на европейских платформах. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В пятом пакете санкций ЕС уже вводил ограничения на российские криптовалютные активы: размер кошельков российских инвесторов в Европе был ограничен до $10 000.  

Новые криптовалютные ограничения соответствуют заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о включении в восьмой пакет мер по предотвращению обхода уже наложенных санкций. 

Полная информация о восьмом пакете санкций пока официально не опубликована, так как перечень санкций должны еще согласовать страны-члены ЕС, напоминают в CoinDesk. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
криптовалюта санкции против россии санкции ес криптокошелек восьмой пакет санкций
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 