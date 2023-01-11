Forbes заявил, что у крупнейшей криптобиржи в мире проблемы. Ее основатель так не считает

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance столкнулась со значительным оттоком активов – за последние два месяца она потеряла около $12 млрд, пишет американский Forbes.

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Только за один день в прошлую пятницу, 6 января, клиенты Binance вывели с биржи $360 млн, пишет издание со ссылкой на данные трекингового сайта DefiLlama.

13 декабря 2022 года аналитики Nansen сообщили, что с биржи за семь дней вывели $3 млрд. На тот момент это составило 4% от общего баланса. Гендиректор биржи Чанпэн Чжао тогда написал в Twitter, что подобное случалось и раньше, но расследование Forbes показало, что после его сообщения Binance потеряла еще 15% своих активов.

Издание указывает, что дефицит доверия среди инвесторов лучше всего демонстрирует динамика Binance Coin (BNB) и Binance USD (BUSD). Первый токен с ноября потерял 29% своей стоимости, и, по оценкам издания, на бирже осталось около 29 млн. BNB — на 51% меньше, чем указывалось в перечне криптовалютных резервов от 10 ноября. Количество стейблкоинов Binance USD на платформе сократилось на 40%.

В целом чистые активы Binance, по оценкам Forbes, снизились на 24% с ноября, а инвестиции в такие токены, как MATIC, APE и GALA, сократились на бирже на 40-50%.

Издание считает, что биржа все еще остается крупнейшим игроком на криптовалютном рынке, но сейчас переживает "мягкую банковскую панику".

Чанпэн Чжао заявил, что проигнорирует эту статью – он не считает, что у биржи есть проблемы.

Осенью 2022 года обанкротилась третья по величине криптобиржа в мире. Ее учредителя отправили под суд по подозрению в мошенничестве.

Абсолютное большинство людей, покупавших биткоины, потеряли на этом деньги, свидетельствует исследование Банка международных расчетов (BIS).

Андрій Водяний

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