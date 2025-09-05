FT: Одна из самых прибыльных криптокомпаний в мире хочет инвестировать в добычу золота

Фото: Depositphotos

Крупнейший в мире эмитент стейблкоинов Tether рассматривает возможность инвестиций в добычу золота. Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, компания уже вела переговоры с несколькими инвестиционными и горными группами о вложениях в шахты, переработку, торговлю и компании, зарабатывающие на роялти.

Гендиректор Tether Паоло Ардоино называет золото "естественным биткоином" и считает его более надежным активом, чем любая валюта.

Компания уже хранит в швейцарском хранилище золотые слитки на $8,7 млрд, которые использует в качестве обеспечения для своих монет.

Tether управляет токеном USDT, привязанным к доллару США. Его рыночная капитализация достигает $168 млрд. Только за первое полугодие этого года компания получила $5,7 млрд прибыли.

Tether также является одним из крупнейших держателей американских гособлигаций и зарабатывает миллиарды на процентах от них.

В июне Tether купила долю в канадской компании Elemental Altus, занимающейся золотыми роялти, а на прошлой неделе инвестировала в этот бизнес еще $100 млн.

В то же время в золотодобывающей отрасли скептически относятся к планам Tether. Эксперты сомневаются, что компания, известная на крипторынке, сможет успешно работать в традиционном секторе.