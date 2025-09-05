FT: Одна з найприбутковіших криптокомпаній у світі хоче інвестувати у видобуток золота

Фото: Depositphotos

Найбільший у світі емітент стейблкоїнів Tether розглядає можливість інвестицій у видобуток золота. Про це пише Financial Times.

За даними газети, компанія вже вела переговори з кількома інвестиційними та гірничими групами про вкладення у шахти, перероблення, торгівлю та компанії, що заробляють на роялті.

Гендиректор Tether Паоло Ардоїно називає золото "природним біткоїном" і вважає його надійнішим активом, ніж будь-яка валюта.

Компанія вже зберігає у швейцарському сховищі золоті злитки на $8,7 млрд, які використовує як забезпечення для своїх монет.

Tether керує токеном USDT, прив’язаним до долара США. Його ринкова капіталізація сягає $168 млрд. Лише за перше півріччя цього року компанія отримала $5,7 млрд прибутку.

Tether також є одним із найбільших власників американських держоблігацій і заробляє мільярди на відсотках від них.

У червні Tether купила частку в канадській компанії Elemental Altus, що займається золотими роялті, а минулого тижня інвестувала у цей бізнес ще $100 млн.

Водночас у золотодобувній галузі скептично ставляться до планів Tether. Експерти сумніваються, що компанія, відома на крипторинку, зможе успішно працювати у традиційному секторі.