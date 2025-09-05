FT: Одна з найприбутковіших криптокомпаній у світі хоче інвестувати у видобуток золота
Найбільший у світі емітент стейблкоїнів Tether розглядає можливість інвестицій у видобуток золота. Про це пише Financial Times.
За даними газети, компанія вже вела переговори з кількома інвестиційними та гірничими групами про вкладення у шахти, перероблення, торгівлю та компанії, що заробляють на роялті.
Гендиректор Tether Паоло Ардоїно називає золото "природним біткоїном" і вважає його надійнішим активом, ніж будь-яка валюта.
Компанія вже зберігає у швейцарському сховищі золоті злитки на $8,7 млрд, які використовує як забезпечення для своїх монет.
Tether керує токеном USDT, прив’язаним до долара США. Його ринкова капіталізація сягає $168 млрд. Лише за перше півріччя цього року компанія отримала $5,7 млрд прибутку.
Tether також є одним із найбільших власників американських держоблігацій і заробляє мільярди на відсотках від них.
У червні Tether купила частку в канадській компанії Elemental Altus, що займається золотими роялті, а минулого тижня інвестувала у цей бізнес ще $100 млн.
Водночас у золотодобувній галузі скептично ставляться до планів Tether. Експерти сумніваються, що компанія, відома на крипторинку, зможе успішно працювати у традиційному секторі.
- У березні американська компанія Tether заблокувала гаманці підсанкційної російської криптобіржі Garantex на суму понад 2,5 млрд рублів (майже $28 млн).
Коментарі (0)