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ГБР разоблачило подпольную криптоферму в лесничестве во Львовской области

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 11:47
ГБР разоблачило подпольную криптоферму в лесничестве во Львовской области - Фото
Фото: пресс-служба ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили деятельность подпольного дата-центра по майнингу криптовалют, обустроенного в служебных помещениях филиала "Рава-Русское лесное хозяйство" госкомпании "Леса Украины". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.   

Организовали криптоферму бывший директор лесничества, который сейчас возглавляет другой филиал, его заместитель, ныне занимающий должность директора, главный бухгалтер и другие сотрудники лесничества. 

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Технологическое оборудование для майнинга криптовалют в лесничестве установили более года назад. Сгенерированная криптовалюта хранилась в специально созданных криптокошельках должностных лиц. 

Майнинг приводил к систематической перегрузке коммунальных сетей, обесточиванию и масштабным перебоям с энергоснабжением жилых домов и объектов критической инфраструктуры. 

Средства за электроэнергию платило государственное предприятие, а злоумышленники получали чистую прибыль. 

По предварительным подсчетам, ущерб составил более 1,5 млн грн, а фигуранты заработали как минимум 4 млн грн. 

Во время проведения следственных действий в служебных помещениях филиала "Рава-Русское лесное хозяйство" ГБР обнаружило и изъяло технологическое оборудование, обеспечивающее деятельность майнинг-центра, а также документы, подтверждающие преступную деятельность. 

Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и компьютерной техники составляет более 3 млн грн. 

Возбуждено уголовное производство по факту растраты государственного имущества (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. 

Читайте также: Какие правила игры ожидают украинцев на крипторынке.  

Роман Брыль
гбрлесничествомайнинг криптовалюткриптофермаЛеса Украины
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