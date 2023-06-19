ГБР разоблачило подпольную криптоферму в лесничестве во Львовской области

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили деятельность подпольного дата-центра по майнингу криптовалют, обустроенного в служебных помещениях филиала "Рава-Русское лесное хозяйство" госкомпании "Леса Украины". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Организовали криптоферму бывший директор лесничества, который сейчас возглавляет другой филиал, его заместитель, ныне занимающий должность директора, главный бухгалтер и другие сотрудники лесничества.

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Технологическое оборудование для майнинга криптовалют в лесничестве установили более года назад. Сгенерированная криптовалюта хранилась в специально созданных криптокошельках должностных лиц.

Майнинг приводил к систематической перегрузке коммунальных сетей, обесточиванию и масштабным перебоям с энергоснабжением жилых домов и объектов критической инфраструктуры.

Средства за электроэнергию платило государственное предприятие, а злоумышленники получали чистую прибыль.

По предварительным подсчетам, ущерб составил более 1,5 млн грн, а фигуранты заработали как минимум 4 млн грн.

Во время проведения следственных действий в служебных помещениях филиала "Рава-Русское лесное хозяйство" ГБР обнаружило и изъяло технологическое оборудование, обеспечивающее деятельность майнинг-центра, а также документы, подтверждающие преступную деятельность.

Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и компьютерной техники составляет более 3 млн грн.

Возбуждено уголовное производство по факту растраты государственного имущества (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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