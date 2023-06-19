ДБР викрило підпільну криптоферму у лісництві у Львівській області

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили діяльність підпільного дата-центру з майнінгу криптовалют, облаштованого у службових приміщеннях філії "Рава-Руське лісове господарство" держкомпанії "Ліси України". Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Організували криптоферму колишній директор лісництва, який зараз очолює іншу філію, її заступник, який нині обіймає посаду директора, головний бухгалтер та інші співробітники лісництва.

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Технологічне обладнання для майнінгу криптовалют у лісництві встановили понад рік тому. Згенерована криптовалюта зберігалася у спеціально створених криптогаманцях посадових осіб.

Майнінг приводив до систематичного перевантаження комунальних мереж, знеструмлення та масштабних перебоїв з енергопостачанням житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури.

Кошти за електроенергію платило державне підприємство, а зловмисники отримували чистий прибуток.

За попередніми підрахунками, збитки становлять понад 1,5 млн грн, а фігуранти заробили щонайменше 4 млн грн.

Під час проведення слідчих дій у службових приміщеннях філії "Рава-Руське лісове господарство" ДБР виявило та вилучило технологічне обладнання, що забезпечує діяльність майнінг-центру, а також документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання та комп'ютерної техніки становить понад 3 млн грн.

Порушено кримінальне провадження за фактом розтрати державного майна (ч. 4 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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