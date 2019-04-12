Криптовалюта расшатывает банковскую систему – глава МВФ

Цифровые валюты "сотрясают" банковскую систему, поэтому они должны контролироваться, чтобы поддерживать ее стабильность. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в интервью CNBC.

По ее словам, криптовалюты вынуждают коммерческие банки менять модель видения бизнеса. Подобные изменения в индустрии должны отслеживаться и регулироваться, считает глава МВФ.

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"Я думаю, что все, что использует технологии распределенного реестра, вне зависимости от того, как вы это называете - криптовалюта, активы или просто валюты - однозначно расшатывает систему", - сказала Лагард.

Она убеждена, что банковская система не нуждается в инновациях, которые могут лишить эту систему необходимой стабильности.

Ранее сообщалось, что Facebook собирается привлечь до $1 млрд для создания собственной криптовалюты.

В марте стало известно, что платежная система Visa готовится к открытию крипотовлютного подразделения.