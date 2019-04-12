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12.04.2019, 12:12

Криптовалюта расшатывает банковскую систему – глава МВФ

Криптовалюта расшатывает банковскую систему – глава МВФ

Кристин Лагард считает, что криптовалюта может лишить банковскую систему необходимой стабильности

Цифровые валюты "сотрясают" банковскую систему, поэтому они должны контролироваться, чтобы поддерживать ее стабильность. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в интервью CNBC.

По ее словам, криптовалюты вынуждают коммерческие банки менять модель видения бизнеса. Подобные изменения в индустрии должны отслеживаться и регулироваться, считает глава МВФ.

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"Я думаю, что все, что использует технологии распределенного реестра, вне зависимости от того, как вы это называете - криптовалюта, активы или просто валюты - однозначно расшатывает систему", - сказала Лагард.

Она убеждена, что банковская система не нуждается в инновациях, которые могут лишить эту систему необходимой стабильности.

Ранее сообщалось, что Facebook собирается привлечь до $1 млрд для создания собственной криптовалюты

В марте стало известно, что платежная система Visa готовится к открытию крипотовлютного подразделения.

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Теги: МВФ, криптовалюта, кристин лагард
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