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JPMorgan больше не прогнозирует биткоин по $146 000, оценка опустилась до $38 000

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 14:16
JPMorgan больше не прогнозирует биткоин по $146 000, оценка опустилась до $38 000 - Фото
JP Morgan (Фото: depositphotos.com)

Специалисты инвестбанка JPMorgan понизили долгосрочную теоретическую целевую цену биткойна со $146 000 до $38 000. Об этом пишет Business Insider.

Аналитики отметили, что нынешний 50% откат с исторического максимума в ноябре подчеркнул природу цикла "бум-спад", что является препятствием для добавления криптовалюты в портфель учреждениями.

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"Наш предыдущий прогноз о том, что соотношение волатильности биткоина к золоту упадет примерно до двух раз в конце 2022 года, представляется нереалистичным. Мы понижаем справедливую стоимость первой криптовалюты на базе этой пропорции до ¼ от $146 000, или $38 000", — говорится в отчете.

Ранее модель JPMorgan предполагала сближение волатильности биткоина с волатильностью золота и выравнивание их доли в портфелях инвесторов.

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Последняя волна продаж первой криптовалюты заставила усомниться в ее свойствах диверсификации, поскольку шла в тандеме со спадом на фондовом рынке, добавили аналитики.

В JPMorgan не исключили дальнейшего снижения котировок биткоина на фоне отсутствия признаков капитуляции покупателей.

"Открытый интерес по фьючерсам и объем биржевых балансов указывают на меньшую панику или ликвидацию позиций, чем в мае прошлого года, особенно в отношении крупных криптоинвесторов", — заключили специалисты.

Согласно данным портала CoinDesk, в 14:15 по Киеву стоимость биткоина составляла $37 001.

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Наталия Софиенко
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биткойн криптовалюта JPMorgan
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