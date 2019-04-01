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01.04.2019, 11:42

Канадский город тестирует уплату налогов биткоинами

Канадский город тестирует уплату налогов биткоинами

Муниципалитет Иннисфила утвердил пилотную программу по уплате налогов на недвижимость с помощью биткойнов

Муниципалитет канадского Иннисфила, штат Онтарио, вводит пилотный проект, позволяющий жителям платить налоги на недвижимость с помощью криптовалют. Об этом сообщает Cointelegraph.

На прошлой неделе совет Иннисфила проголосовал за утверждение этого проекта. 

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На первом этапе проект предусматривает партнерство с платежным оператором Coinberry Pay, который конвертирует биткоины в канадские доллары и переводит платежи на городской счет. Планируется, что в дальнейшем перечень криптовалют расширят и жители Иннисфила смогут оплачивать налог с помощью Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash и Ripple.

Впервые платить налоги с помощью биткоинов разрешили предприятиям в США в штате Огайо. Компаниям разрешили платить 23 различных налога с использованием криптовалют через онлайн-портал, созданный госказначейством. Но несмотря на то, что эта инициатива направлена ​​на облегчение уплаты налогов, только две компании воспользовались этой услугой в 2018 году.

Напомним, что Эстонию назвали лучшей страной для бизнеса в сфере криптовалют и блокчейна. 

Ранее сообщалось, что в  Рио-де-Жанейро сеть супермаркетов Oásis Supermercados начала принимать к оплате биткоин, Bitcoin Cash и Litecoin.

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Теги: Ripple, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, криптовалюта, Bitcoin
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