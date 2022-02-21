Криптобиржа Binance перестала работать на территории Израиля

Самая большая в мире криптобиржа Binance временно прекратила свою работу на территории Израиля, пишет Сoindesk.

Ограничение работы связано с тем, что в правление рынков капитала Израиля попросило торговую платформу Binance уточнить характер своей деятельности и проверять лицензии.

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Отмечается, что приостановка работы в отдельно взятой стране не способна негативно повлиять на цену BNB – собственной криптовалюты торговой платформы.

Ранее аналитики, оценивая ценовой тренд Binance Coin, прогнозировали восходящий тренд с выходом из зоны $430-440, сейчас они обещают затяжное движение.

За последние несколько месяцев Binance столкнулась с пристальным вниманием регулирующих органов, в том числе с расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В 2021 году биржа была вынуждена отбиваться от власти Великобритании, запретившей платформе работать без выполнения ряда условий.

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао является самым богатым криптовалютным миллиардером в мире с состоянием в $96 млрд.

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Наталия Софиенко

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