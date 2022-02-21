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Криптобиржа Binance перестала работать на территории Израиля

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 10:31
Криптобиржа Binance перестала работать на территории Израиля - Фото
Фото: depositphotos.com

Самая большая в мире криптобиржа Binance временно прекратила свою работу на территории Израиля, пишет Сoindesk.

Ограничение работы связано с тем, что в правление рынков капитала Израиля попросило торговую платформу Binance уточнить характер своей деятельности и проверять лицензии.

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Отмечается, что приостановка работы в отдельно взятой стране не способна негативно повлиять на цену BNB – собственной криптовалюты торговой платформы.

Ранее аналитики, оценивая ценовой тренд Binance Coin, прогнозировали восходящий тренд с выходом из зоны $430-440, сейчас они обещают затяжное движение.

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Наталия Софиенко
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Binance криптобиржа Binance Coin
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