Криптобиржа Binance прекращает обслуживать рублевые депозиты

С 15 ноября криптовалютная биржа Binance прекратит поддержку депозитов в российских рублях, сообщила пресс-служба компании.

В компании уточнили, что вывести рубли с платформы можно будет до 31 января 2024 года. Сделать это можно будет через партнеров биржи.

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Также пользователи Binance могут перевести средства на платформу CommEX или конвертировать их в криптовалюту, отметила пресс-служба.