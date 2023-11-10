Криптобіржа Binance припиняє обслуговувати рублеві депозити

З 15 листопада криптовалютна біржа Binance припинить підтримку депозитів у російських рублях, повідомила пресслужба компанії.

У компанії уточнили, що вивести рублі із платформи можна буде до 31 січня 2024 року. Зробити це можна буде через партнерів біржі.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Також користувачі Binance можуть переказати кошти на платформу CommEX або конвертувати їх у криптовалюту, зазначила пресслужба.