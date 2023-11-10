RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Криптобіржа Binance припиняє обслуговувати рублеві депозити

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 16:02
Криптобіржа Binance припиняє обслуговувати рублеві депозити - Фото
Binance (Фото - Depositphotos)

З 15 листопада криптовалютна біржа Binance припинить підтримку депозитів у російських рублях, повідомила пресслужба компанії.

У компанії уточнили, що вивести рублі із платформи можна буде до 31 січня 2024 року. Зробити це можна буде через партнерів біржі.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Також користувачі Binance можуть переказати кошти на платформу CommEX або конвертувати їх у криптовалюту, зазначила пресслужба.

  • Наприкінці вересня Binance оголосила про свій вихід з Росії та продаж російського бізнесу компанії CommEX. У Binance тоді заявили, що перехід користувачів на іншу платформу, а також процес відключення від Binance займе до одного року.
Наталія Софієнко
криптобіржаBinanceросійські рублі
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 