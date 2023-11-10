Криптобіржа Binance припиняє обслуговувати рублеві депозити
10.11.2023, 16:02
Binance (Фото - Depositphotos)
З 15 листопада криптовалютна біржа Binance припинить підтримку депозитів у російських рублях, повідомила пресслужба компанії.
У компанії уточнили, що вивести рублі із платформи можна буде до 31 січня 2024 року. Зробити це можна буде через партнерів біржі.
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Також користувачі Binance можуть переказати кошти на платформу CommEX або конвертувати їх у криптовалюту, зазначила пресслужба.
- Наприкінці вересня Binance оголосила про свій вихід з Росії та продаж російського бізнесу компанії CommEX. У Binance тоді заявили, що перехід користувачів на іншу платформу, а також процес відключення від Binance займе до одного року.
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