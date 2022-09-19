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Курс биткоина резко упал, у Ethereum также потеря в цене

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 12:58
Курс биткоина резко упал, у Ethereum также потеря в цене - Фото
Фото: depositphotos.com

В понедельник, 19 сентября, котировки первой криптовалюты Bitcoin опустилось ниже $18 500. За последние сутки актив подешевел на 7,8%, согласно данным CoinGecko.

По данным CoinMarketCap, за прошедшую неделю стоимость криптовалюты подешевела более чем на 16%. По состоянию на 13:00 по Киеву биткоин торгуется на уровне $18,47 тыс.

Второй самый дорогой криптоактив Ethereum просел на 25% за неделю и упал ниже отметки в $1300.

Кроме биткоина и эфира, больше всего "просела" Cardano, потерявшая 10,8%; XRP Ripple – 10%, Solana – 8% и BNB – 6,6%.

Главное событие недели, которое оказывает давление на первую криптовалюту, — заседание ФРС 21 сентября. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ключевой ставки сразу на 75 б. п. составляет 80%.

Читайте также: Биткоин – это не деньги. Глава МВФ раскритиковала самую популярную криптовалюту

  • На прошлой неделе произошел переход Ethereum на PoS и отказ от майнинга на видеокартах. Разработчики Ethereum прогнозируют, что благодаря отказу блокчейна от энергоемкого алгоритма PoW, мировое потребление электроэнергии сократится на 0,2%.
Наталія Софієнко
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Ethereum криптовалюта биткоин Bitcoin
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