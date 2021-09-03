Минцифра подсчитала суточный оборот криптовалют в Украине: в 50 раз больше рынка акций

Оборот криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки. Об этом пишет агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на слова советника министра цифровой трансформации Максима Демьянюка.

Советник министра подчеркнул, это не официальные цифры, т.к. рынок виртуальных активов пока не регулируется в Украине и официальных данных не существует. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Демьянюк добавил, что оборот рынка криптовалют превышает вложения в украинские ценные бумаги, за исключением облигаций внутреннего госзайма, в 50 раз. Читайте также

"Мы не можем делать вид, что рынка криптовалют в Украине нет, именно потому в последние полтора года Минцифры поставило перед собой задание предоставить регулирование этого рынка", – резюмировал Демьянюк во время выступления на Ukrainian Financial Forum.

В конце июля 2020 года Минцифры привлекло голландских экспертов для легализации рынка криптовалют в Украине. В сентябре министерство заявило, что Украина – лидер по применению виртуальных активов среди населения.