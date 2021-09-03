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Минцифра подсчитала суточный оборот криптовалют в Украине: в 50 раз больше рынка акций

03.09.2021, 15:39
Минцифра подсчитала суточный оборот криптовалют в Украине: в 50 раз больше рынка акций - Фото
Фото:depositphotos.com

Оборот криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки. Об этом пишет агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на слова советника министра цифровой трансформации Максима Демьянюка.  

Советник министра подчеркнул, это не официальные цифры, т.к. рынок виртуальных активов пока не регулируется в Украине и официальных данных не существует. 

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Демьянюк добавил, что оборот рынка криптовалют превышает вложения в украинские ценные бумаги, за исключением облигаций внутреннего госзайма, в 50 раз.

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"Мы не можем делать вид, что рынка криптовалют в Украине нет, именно потому в последние полтора года Минцифры поставило перед собой задание предоставить регулирование этого рынка", – резюмировал Демьянюк во время выступления на Ukrainian Financial Forum.

  • 2 декабря 2020 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3637 о виртуальных активах. 29 апреля 2021 года Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде поддержать во втором чтении данный законопроект. Пока он находится на доработке.   

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Роман Брыль
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