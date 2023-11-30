На Западе закрыли любимый криптомиксер северокорейских хакеров

Сервіс Sinbad.io, через который отмывали деньги хакеры Lazarus из КНДР, попал под санкции, а его серверы конфисковали

Фото: fiod.nl

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 29 ноября добавило в санкционный список криптомиксер Sinbad.io за отмывание активов северокорейской хакерской группировки Lazarus. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

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Миксер обработал миллионы долларов в криптовалюте, полученных хакерами после атак на кроссчейн-мост Horizon, кошелек Atomic Wallet и видеоигру Axie Infinity, имеющую собственную криптовалюту. Совокупный ущерб от этих трех атак составил примерно $820 млн.

"Lazarus Group работает более десяти лет и, как считается, присвоила цифровые активы на сумму свыше $2 млрд путем многочисленных краж. Под давлением жестких санкций США и Организации Объединенных Наций КНДР прибегает к использованию незаконных операций, таких как кражи с помощью Lazarus Group, чтобы получить доход от своих незаконных программ оружия массового поражения и баллистических ракет", — говорится в комментарии американского Минфина.

Sinbad стал основным миксером для отмывания криптовалют группировки Lazarus после блокировки Blender. Сами северокорейские хакеры находятся под санкциями США с сентября 2019 года.

С 27 ноября Sinbad.io не работает после конфискации серверов в Нидерландах и Финляндии.