На Заході закрили улюблений криптоміксер північнокорейських хакерів

Сервіс Sinbad.io, через який відмивали гроші хакери Lazarus з КНДР, потрапив під санкції, а його сервери конфіскували

Фото: fiod.nl

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США 29 листопада додало у санкційний список криптоміксер Sinbad.io за відмивання активів північнокорейського хакерського угруповання Lazarus. Про це повідомляється на сайті американського Мінфіну.

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Міксер обробив мільйони доларів у криптовалюті, отримані хакерами після атак на кросчейн-міст Horizon, гаманець Atomic Wallet та відеогру Axie Infinity, яка має власну криптовалюту. Сукупний збиток від цих трьох атак становив приблизно $820 млн.

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"Lazarus Group працює понад десять років і, як вважається, привласнила цифрові активи на суму понад $2 млрд шляхом численних крадіжок. Під тиском жорстких санкцій США та Організації Об’єднаних Націй КНДР вдається до використання незаконних операцій, таких як крадіжки за допомогою Lazarus Group, щоб отримати дохід від своїх незаконних програм зброї масового знищення та балістичних ракет", – йдеться в коментарі американського Мінфіну.

Sinbad став основним міксером для відмивання криптовалют угруповання Lazarus після блокування Blender. Самі північнокорейські хакери перебувають під санкціями США з вересня 2019 року.

З 27 листопада Sinbad.io не працює після конфіскації серверів у Нідерландах та Фінляндії.