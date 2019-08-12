Народный банк Китая близок к выпуску криптовалюты - Bloomberg

Народный банк Китая близок к выпуску собственной криптовалюты, сообщает Bloomberg.

Исследователи из Народного банка Китая с прошлого года интенсивно работают над разработкой криптовалюты и готовы выпустить ее в скором времени. Об этом рассказал заместитель директора департамента платежей НБК Му Чанчунь на мероприятии China Finance 40 Forum.

После пяти лет разработок собственной цифровой валюты Китай может стать первой страной, которая официально введет ее в обиход.

В 2017 году правительство страны запретило первичное размещение токенов (ICO) и сделки между юанем и криптовалютой биткойн. Тогда было закрыто 88 криптовалютных бирж и остановлено 85 ICO. При этом на конец 2017 года в Китае располагалось около 80% майнинговых мощностей мира.

В марте 2019 года Народный банк Китая отказался признать криптовалюты как платежное средство из-за их ненадежности.