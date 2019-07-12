Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает криптовалюту деньгами. Об этом он написал в Twitter.

"Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами, и чья стоимость базируется на воздухе. Нерегулируемые криптовалютные операции могут быть незаконны, включая оплату за наркотики и другие незаконные вещи", - написал он.

Трамп считает, что если Facebook и другие компании компании-эмитенты криптовалют хотят заниматься банковской деятельностью, им нужно получить соответствующую лицензию и работать в рамках банковского законодательства.

"У нас в США есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо, она надежна, и на нее можно полагаться. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире, и она всегда будет оставаться такой. Она называется доллар Соединенных Штатов", - заявил президент.

Напомним, в средине июня Facebook официально представила собственную криптовалюту Libra.

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В апреле экс-глава МВФ Кристина Лагард заявила, что криптовалюта расшатывает банковскую систему.

До этого стало известно, что платежная система Visa готовится к открытию крипотовлютного подразделения.