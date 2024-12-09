Объем торговли криптовалютами впервые достиг $10 триллионов в ноябре

Фото: depositphotos.com

Мировой объем торговли криптовалютами достиг рекордного показателя в $10 триллионов в ноябре, что явилось знаковым событием для отрасли. Об этом пишет Bloomberg.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Этот рост был обусловлен оптимизмом по поводу регуляторных изменений после переизбрания Дональда Трампа и общим повышением рисковых настроений на финансовых рынках.

По данным CCData, объединенный объем торгов на спотовых и деривативных рынках в ноябре вырос вдвое. Лидером рынка стал Bitcoin, поднявшийся в цене на 38%, достигнув нового исторического максимума – более $100 000.

Месячный объем спотовых торгов на централизованных биржах увеличился на 128% — до $3,43 трлн, наивысшего показателя с мая 2021 года, в то время как объем торгов деривативами вырос на 89% — до $6,99 трлн, превзойдя предыдущий рекорд.

"Эти настроения отражают растущий спрос на активы, такие как Ripple, ранее сталкивавшийся с усиленным регуляторным контролем", – отметил старший аналитик CCData Джейкоб Джозеф.

Институциональная активность также возросла: объем торгов фьючерсами на криптовалюты на платформе CME вырос на 83% — до $245 млрд, что является рекордом для биржи, наряду со значительными вливаниями в споте ETF на Bitcoin.

Активность на южнокорейских биржах, в частности Upbit, также значительно возросла из-за повышенного интереса трейдеров к альтокинам. Следует отметить, что данные не содержат объемы торгов на децентрализованных платформах (DeFi), что может свидетельствовать о еще большем реальном объеме рынка.