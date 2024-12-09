Обсяг торгівлі криптовалютами вперше сягнув $10 трильйонів у листопаді

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Світовий обсяг торгівлі криптовалютами досяг рекордного показника в $10 трлн у листопаді, що стало знаковою подією для галузі. Про це пише Bloomberg.

Це зростання було зумовлене оптимізмом щодо регуляторних змін після переобрання Дональда Трампа та загальним підвищенням ризикових настроїв на фінансових ринках.

За даними CCData, об’єднаний обсяг торгів на спотових і деривативних ринках у листопаді зріс удвічі. Лідером ринку став Bitcoin, який піднявся в ціні на 38%, досягнувши нового історичного максимуму – понад $100 000.

Місячний обсяг спотових торгів на централізованих біржах збільшився на 128% — до $3,43 трлн, найвищого показника з травня 2021 року, тоді як обсяг торгів деривативами зріс на 89% — до $6,99 трлн, перевершивши попередній рекорд.

"Ці настрої відображають все більший попит на активи, такі як Ripple, який раніше стикався з посиленим регуляторним контролем", – зазначив старший аналітик CCData Джейкоб Джозеф.

Інституційна активність також зросла: обсяг торгів ф'ючерсами на криптовалюти на платформі CME зріс на 83%, — до $245 млрд, що є рекордом для біржі, поряд зі значними вливаннями у спотові ETF на Bitcoin.

Активність на південнокорейських біржах, зокрема Upbit, також значно зросла через підвищений інтерес трейдерів до альткоїнів. Варто зазначити, що ці дані не містять обсяги торгів на децентралізованих платформах (DeFi), що може свідчити про ще більший реальний обсяг ринку.