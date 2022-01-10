PayPal задумался о запуске собственной криптовалюты

Международная платежная система PayPal исследует возможность запуска собственной криптовалюты, привязанной к доллару, сообщил вице-президент по цифровым валютам компании Хосе Фернандес да Понтепо, пишет Bloomberg.

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По его словам, компания изучает возможность запуска собственного так называемого стейблкоина (stablecoin). Такие криптовалюты привязаны к существующим валютам или другому реальному активу, что помогает стабилизировать их стоимость.

Вице-президент по цифровым валютам отметил, что стейблкоин должен поддерживать большой масштаб платежей и иметь высокий уровень безопасности.

"Нужна ясность в регулировании, нормативной базе и типе лицензий, которые необходимы в этой сфере", – сказал он.

Как сообщает Bloomberg, намерения компании выпустить собственную криптовалюту впервые обнаружил разработчик Стив Мозер. Согласно полученной информации и изображениям, криптовалюта может получить название PayPal Coin и будет привязана к доллару США.

Представитель PayPal также пояснил Bloomberg, что выявленные изображения и код — это результат хакатона в департаменте блокчейна, криптовалюты и цифровых валют. На хакатонах разработчики обычно создают и тестируют новые продукты, которые могут и не дойти до полноценного запуска: это означает, что логотип криптовалюты PayPal, ее название и характеристики могут измениться к моменту публичного релиза, отметил Bloomberg.

PayPal – международная электронная платежная система, основанная в 1998 году – международная электронная платежная система, основанная в 1998 году Илоном Маском . PayPal сейчас является самым распространенным в мире способом расчетов в интернете, ее используют более 230 млн человек в 190 странах. Деньги пользователей, введенные в PayPal, хранятся на счетах в банке Wells Fargo. Штаб-квартира компании расположена в Калифорнии. Одним из соучредителей сервиса был американский программист украинского происхождения Максимилиан Левчин.

В марте 2021 года Visa Inc впервые провела транзакцию с криптовалютой. Компания использует криптовалюту USD Coin с помощью криптоплатформы Crypto.com.

В октябре 2021 года платежная система Mastercard заявила, что планирует предоставлять своим клиентам сервисы для операций с криптовалютами.

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Наталия Фреик

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