Visa начала проводить транзакции с криптовалютой
Visa Inc впервые провела транзакцию с криптовалютой. Компания использует криптовалюту USD Coin с помощью криптоплатформы Crypto.com и планирует расширить доступ к опции до конца года, сообщает Reuters.
В своих операциях Visa будет использовать криптовалюту USD Coin (USDC). Это стабильная криптовалюта, стоимость которой привязана к стоимости доллара США. Для транзакций Visa с USDC не нужна конвертация в традиционные деньги, которая обычно необходима.
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Для устранения конвертации Visa использует блокчейн Ethereum. В компании заявили о сотрудничестве с криптобанком Anchorage.
"Мы видим растущий спрос со стороны потребителей во всем мире на возможность доступа, хранения и использования цифровых валют, и мы видим спрос со стороны наших клиентов на создание продуктов, обеспечивающих такой доступ для потребителей", – заявил глава отдела криптовалют Visa Куй Шеффилд.
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