Visa начала проводить транзакции с криптовалютой

Visa Inc впервые провела транзакцию с криптовалютой. Компания использует криптовалюту USD Coin с помощью криптоплатформы Crypto.com и планирует расширить доступ к опции до конца года, сообщает Reuters.

В своих операциях Visa будет использовать криптовалюту USD Coin (USDC). Это стабильная криптовалюта, стоимость которой привязана к стоимости доллара США. Для транзакций Visa с USDC не нужна конвертация в традиционные деньги, которая обычно необходима.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Для устранения конвертации Visa использует блокчейн Ethereum. В компании заявили о сотрудничестве с криптобанком Anchorage.

"Мы видим растущий спрос со стороны потребителей во всем мире на возможность доступа, хранения и использования цифровых валют, и мы видим спрос со стороны наших клиентов на создание продуктов, обеспечивающих такой доступ для потребителей", – заявил глава отдела криптовалют Visa Куй Шеффилд.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.