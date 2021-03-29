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Visa начала проводить транзакции с криптовалютой

29.03.2021, 13:56
Visa начала проводить транзакции с криптовалютой - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

Visa Inc впервые провела транзакцию с криптовалютой. Компания использует криптовалюту USD Coin с помощью криптоплатформы Crypto.com и планирует расширить доступ к опции до конца года, сообщает Reuters.

В своих операциях Visa будет использовать криптовалюту USD Coin (USDC). Это стабильная криптовалюта, стоимость которой привязана к стоимости доллара США. Для транзакций Visa с USDC не нужна конвертация в традиционные деньги, которая обычно необходима.

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Для устранения конвертации Visa использует блокчейн Ethereum. В компании заявили о сотрудничестве с криптобанком Anchorage.

"Мы видим растущий спрос со стороны потребителей во всем мире на возможность доступа, хранения и использования цифровых валют, и мы видим спрос со стороны наших клиентов на создание продуктов, обеспечивающих такой доступ для потребителей", – заявил глава отдела криптовалют Visa Куй Шеффилд.

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Александр Мясищев
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