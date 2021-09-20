PayPal запустила операции с криптовалютой в Британии
20.09.2021, 09:15
Иллюстративное фото Paypal и Bitcoin (Фото - depositphotos.com)
Международная платежная система PayPal запустила операции с криптовалютой в Великобритании.
С 17 сентября клиенты PayPal получили возможность покупать Bitcoin, Ethereum, BitcoinCash & Litecoin за наличные через свои кошельки PayPal онлайн или в мобильном приложении.
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"Мы рады сообщить, что все клиенты в Великобритании теперь могут покупать, хранить и продавать криптовалюта Bitcoin, Ethereum, BitcoinCash & Litecoin из своего аккаунта в PayPal", - сообщила компания в Твиттере.
В Британии уже работают криптобиржа Coinbase, а также финтех-стартап Revolut.
- PayPal впервые разрешил пользователям покупать криптовалюты в октябре 2020 года. Позже он добавил в свое мобильное платежное приложение Venmo возможность покупать крипту. В марте 2021 года PayPal разрешил оплачивать товары криптовалютой. В июле PayPal в пять раз увеличил лимит на покупку криптовалюты. В ноябре PayPal разрешила операции с криптой для клиентов в США.
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