PayPal запустила операции с криптовалютой в Британии

Международная платежная система PayPal запустила операции с криптовалютой в Великобритании.

С 17 сентября клиенты PayPal получили возможность покупать Bitcoin, Ethereum, BitcoinCash & Litecoin за наличные через свои кошельки PayPal онлайн или в мобильном приложении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

"Мы рады сообщить, что все клиенты в Великобритании теперь могут покупать, хранить и продавать криптовалюта Bitcoin, Ethereum, BitcoinCash & Litecoin из своего аккаунта в PayPal", - сообщила компания в Твиттере.

В Британии уже работают криптобиржа Coinbase, а также финтех-стартап Revolut.

PayPal впервые разрешил пользователям покупать криптовалюты в октябре 2020 года. Позже он добавил в свое мобильное платежное приложение Venmo возможность покупать крипту. В марте 2021 года PayPal разрешил оплачивать товары криптовалютой. В июле PayPal в пять раз увеличил лимит на покупку криптовалюты. В ноябре PayPal разрешила операции с криптой для клиентов в США.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.